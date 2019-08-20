Almanya’da gamalı haça büyük tepki

Almanya’da gamalı haça benzeyen oyun makinesi tepki çekti
Almanya’da bir lunaparkta bulunan oyun makinesinin tasarımı, swastikaya (gamalı haç) benzediği için tepki çekti. Oyun makinesi, lunaparktan kaldırıldı.
- DHA
Olay, Löffingen kentindeki bir lunaparkta meydana geldi. Temmuz ayında açılış yapan lunaparkta bulunan ‘Kartal Uçuşu’ isimli oyun makinesinin tasarımı, sosyal medyada tepki çekti. Tasarımın, Almanya’da yasaklı olan ‘swastika’ sembolünü andırdığı belirtildi.
Sosyal medyada gelen tepkiler üzerine açıklama yapan lunapark yöneticisi Patrick Hassler, daha önce böyle bir benzerliği fark etmediklerini dile getirdi. Oyun makinesinin operatörü Rudiger Brown ise bu benzerlikten dolayı ‘gücenen’ insanlardan özür dilediğini söyledi.
Kartal Uçuşu isimli oyun makinesi, lunaparktan kaldırıldı.
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