Almanya'da Gazze'ye destek, hükümete tepki: ''Soykırım meşru müdafaa değildir''

Almanya'nın başkenti Berlin'de toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in saldırılarını protesto etti.

"Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" dolayısıyla Berlin'deki Oranienburg Meydanı'nda toplanan eylemciler Filistin bayrakları açtı.

Eylemciler, İsrail'in saldırılarını protesto eden pankartlar taşıyarak "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Göstericiler, Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısında da bulundu.

100 kişilik grup, Berlin Dış Politika Forumu'nun düzenlendiği binanın önünde caddeyi trafiğe kapatıp "Soykırım meşru müdafaa değildir" yazılı pankart açtı.

Göstericiler daha sonra yolu trafiğe açtı.

Öte yandan Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği de X hesabından dayanışma gününe destek paylaşımında bulundu.

"Filistin'e Özgürlük" etiketiyle yapılan paylaşımda, "29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nde, Filistin'in haklı davasına olan bağlılığımızı güçlü bir şekilde yineliyoruz. İki devletli çözüm temelinde kardeş Filistin halkının uğradığı haksızlıkları ortadan kaldırmaya yönelik çabalarımız sürecektir." ifadeleri kullanıldı.