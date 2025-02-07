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Dünya

Almanya'da geçen yıl Müslümanlara yönelik suçların sayısı arttı

Almanya'da geçen yıl Müslümanları hedef alan suç eylemlerinde artış kaydedildiği bildirildi.

AA7 Şubat 2025 Cuma 11:58 - Güncelleme:
Almanya'da geçen yıl Müslümanlara yönelik suçların sayısı arttı
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Sol Partinin, Federal Meclis'e sunduğu soru önergesine verilen yanıta göre, Almanya'da 2024 yılında Müslümanlara yönelik 1554 suç eylemi kayıtlara geçti.

Yanıtta, 2022'de Müslümanlara yönelik 572, 2023 yılında ise 1536 suç eyleminin işlendiği belirtildi.

Ayrıca Almanya'da yaşayan Sinti ve Roman toplumuna yönelik saldırıların da geçen yıl arttığı, 2023 yılında Sinti ve Romanlara yönelik 171 saldırı gerçekleşirken, 2024 yılında bu rakamın 176 olduğu ifade edildi.

Önergeye verilen yanıtın açıklamasında bu rakamların "buz dağının görünen kısmı" olduğu, kayıtlara geçmeyen suç sayısının çok daha fazla olduğunun tahmin edildiği vurgulandı.

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