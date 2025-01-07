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Dünya

Almanya'da geçen yıl polis ekipleri 22 kişiyi öldürdü

Almanya'da polis ekipleri ülke çapında yürütülen operasyonlar sırasında 22 kişiyi öldürdü.

AA7 Ocak 2025 Salı 13:47 - Güncelleme:
Almanya'da geçen yıl polis ekipleri 22 kişiyi öldürdü
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Alman Haber Ajansı'nın (DPA) polis raporlarından edindiği bilgilere göre, geçen yıl yapılan operasyonlarda polisin ateşli silah kullanması sonucu 22 kişi hayatını kaybetti.

Bu sayının son 25 yılda operasyonlar sırasında yaşanan en yüksek ölüm oranı olduğu belirtildi.

Vakaların çoğunluğunu polis memurlarının psikolojik sorunlar yaşayan şüphelilere yönelik müdahalelerin oluşturduğu, genelde polis kurşunu sonucu ölenlerin elinde bıçak bulunduğu ifade edildi.

Resmi verilere göre, 1999 yılında 19, 2021'de 8, 2022'de 11, 2023 yılında ise 10 kişi polis kurşunuyla hayatını kaybetti.

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