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Dünya

Almanya'da güvenlik alarmı! Toplantının yeri değiştirildi

Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen G7 Tarım Bakanları Toplantısı'nın yeri güvenlik gerekçesiyle değiştirildi.

AA14 Mayıs 2022 Cumartesi 16:28 - Güncelleme:
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Alman Haber Ajansı DPA'nın Stuttgart polisine dayandırdığı haberde, G7 dönem başkanlığı yürüten Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir'in başkanlığında Hohenheim Sarayı'nda yapılan G7 Tarım Bakanları Toplantısı'nın güvenlik endişesiyle başka yere alındığı belirtildi.

Haberde, yer değişikliğine Hohenheim çevresinde traktörlü eylemin rol oynadığı aktarıldı.

Schwaebische Zeitung gazetesinin haberine göre de çiftçiler 21 traktör ile toplantının yapılacağı yer yakınlarında bir gösteri düzenledi.

Hohenheim Sarayı'nda dün başlayan G7 Tarım Bakanları Toplantısı bugün sona erecek.

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