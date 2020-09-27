İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Eylül 2020 Pazar / 9 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6604
  • EURO
    8,9115
  • ALTIN
    458.493
  • BIST100
    1124.17
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Almanya'da güvenlik birimlerinde 350'den fazla aşırı sağcı şüpheli vaka belirlendi
Dünya

Almanya'da güvenlik birimlerinde 350'den fazla aşırı sağcı şüpheli vaka belirlendi

Almanya'daki güvenlik birimleri içinde son 3 yılda 350'den fazla aşırı sağ kaynaklı şüpheli vaka tespit edildiği bildirildi.

AA27 Eylül 2020 Pazar 11:39 - Güncelleme: 27 Eylül 2020 Pazar 11:41
ABONE OL

Welt am Sonntag gazetesinin ülkede iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatının (BfV) gizli raporuna dayandırdığı haberinde, güvenlik birimlerinde çalışanlar arasında 2017 yılının ocak ayından bu yılın mart ayına kadar 350'den fazla aşırı sağcı şüpheli vakanın kayda geçtiği ifade edildi.

BfV'nin ülkedeki diğer istihbarat birimleri ve emniyetten aldığı vaka sayılarını derlediği ve üzerinde analiz çalışması başlattığı belirtilen haberde, şüpheli vakaların soruşturulmaya devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Haberde ayrıca, Almanya'da son dönemde Hessen, Kuzey Ren Vestfalya ve Mecklenburg Vorpommern eyaletlerindeki emniyet çalışanları içinde ortaya çıkan aşırı sağcı vakaların ise söz konusu raporda yer almadığı vurgulandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.