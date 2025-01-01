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Dünya

Almanya'da hava fişek kazaları can aldı: 5 ölü

Almanya'daki yeni yıl kutlamalarında meydana gelen havai fişek kazalarında 5 kişi hayatını kaybetti.

AA1 Ocak 2025 Çarşamba 11:36 - Güncelleme:
Almanya'da hava fişek kazaları can aldı: 5 ölü
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Alman medyasında yer alan haberlere göre, Kuzey Ren-Vestfalya, Saksonya, Brandenburg eyaletleri ile Hamburg kentinde meydana gelen havai fişek kazalarında, ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü.

Ülke genelinde de benzer kazalar nedeniyle çok sayıda kişi yaralandı.

Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan Berlin'deki yılbaşı kutlamaları, Brandenburg Kapısı önünde yapıldı.

Yaklaşık 65 bin kişinin katıldığı kutlama alanının etrafındaki cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı.

Berlin polisinden yapılan açıklamaya göre, taşkınlık yapan ve polise saldıran yaklaşık 330 kişi gözaltına alındı.

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