Almanya'da havalimanı felci: 445 uçuş iptal, 57 bin yolcu yolda kaldı

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Berlin-Brandenburg Havalimanı'nda, Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikasının (Ver.di) çağrısıyla başlatılan uyarı grevi nedeniyle tüm kalkış ve inişler iptal edildi. Gün boyunca gerçekleştirilmesi planlanan tüm seferlerin iptal edilmesi, yaklaşık 445 uçuşu ve 57 bin yolcuyu doğrudan etkiledi. Yolcular, seyahat planlarını değiştirmek zorunda kaldı.

AA18 Mart 2026 Çarşamba 11:05 - Güncelleme:
Ver.di müzakerecisi Holger Rösler yaptığı açıklamada, bu sabah erken saatlerde planlandığı gibi başlayan iş bırakma eyleminin gece yarısına kadar süreceğini bildirdi.

Havalimanı işletmesi Berlin-Brandenburg Havaalanı Otoritesi (FBB) tarafından yapılan açıklamada, grev süresince hiçbir yolcu uçağının iniş veya kalkış yapamayacağı duyurulmuştu.

- 57 BİN YOLCU ETKİLENDİ

Gün boyunca gerçekleştirilmesi planlanan tüm seferlerin iptal edilmesi, yaklaşık 445 uçuşu ve 57 bin yolcuyu doğrudan etkiledi. Yolcular, seyahat planlarını değiştirmek zorunda kaldı.

Havalimanı yönetimi, hava yolu şirketleri, yer hizmetleri ve güvenlik birimlerini durum hakkında önceden bilgilendirdiklerini belirterek, yolculara rezervasyon işlemleri ve alternatif seyahat seçenekleri için ilgili firmalarla iletişime geçmeleri tavsiyesi yinelendi.

Grev kararının arka planında, sendika ile işveren tarafı (FBB) arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri yer alıyor.

Ver.di, işveren tarafının geçen hafta yapılan ikinci tur görüşmelerde sunduğu ve 2028 sonuna kadar yıllık yalnızca yüzde 1 artış öngören teklifini "ciddiyetsiz bir provokasyon" olarak nitelendirdi.

Yaklaşık 2 bin çalışanı kapsayan müzakerelerde Ver.di, personel için yüzde 6 ücret artışı veya aylık en az 250 avro zam talep ediyor. Sendika ayrıca, üyeleri için ek bir gün izin hakkı istenirken sözleşmenin 12 ay süreli olmasını şart koşuyor.

Bugünkü grev, mevcut ücret pazarlığı dönemindeki ilk uyarı grevi olma özelliğini taşıyor.

Son dönemde Lufthansa bünyesinde yaşanan grev dalgası, Frankfurt ve Münih gibi ana merkezlerde de iç hat uçuşlarını durma noktasına getirmişti.

