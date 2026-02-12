İSTANBUL 15°C / 11°C
12 Şubat 2026 Perşembe
Dünya

Almanya'da havayolu ulaşımı felç: En az 69 bin yolcu etkilendi

Alman hava yolu devi Lufthansa'da pilot ve kabin memurları emeklilik haklarının iyileştirilmesi talebiyle iş bıraktı. Grev nedeniyle yüzlerce uçuş iptal edilirken, en az 69 bin yolcu mağdur oldu.

IHA12 Şubat 2026 Perşembe 13:06
Alman hava yolu şirketi Lufthansa'da görevli pilot ve kabin memurlarının emeklilik haklarının iyileştirilmesi talebiyle iş bırakması nedeniyle yüzlerce uçuş iptal olurken, grevden en az 69 bin yolcu etkilendi.

Almanya'da grev hava yolu ulaşımını etkiledi. Alman pilot sendikası Vereinigung Cockpit (VC) ile Bağımsız Kabin Personeli Organizasyonunun (UFO) çağrısı üzerine Alman havayolu şirketi Lufthansa'da çalışan pilotlar ve kabin memurları yerel saat ile 00.01'de iş bıraktı. Emeklilik haklarının iyileştirilmesi amacıyla yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalması üzerine gerçekleştirilen grev nedeniyle Frankfurt Havalimanı'nda 450, Münih Havalimanı'nda 275 uçuş yapılamazken, Hamburg, Berlin ve Düsseldorf havalimanlarında da yüzlerce sefer iptal edildi. Alman Havaalanları Birliği (ADV) grevden en az 69 bin yolcunun etkilendiğini bildirdi. Greve Lufthansa'nın kargo bölümünde çalışan pilotlar da katıldı.

İş bırakma eylemi bugün saat 23.59'da sona erecek.

