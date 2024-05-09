Almanya'da Hitler baskılı kıyafetle derse girmişti! Öğretmen hakkında yasal işlem başlatıldı

Bir öğrencinin polisi aramasıyla ortaya çıkan olayda Würselen kentindeki okul yönetiminin tepki göstererek öğretmeni evine gönderdiği, polisin tişörte el koyduğu belirtildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, el konulan tişörtün üzerinde Hitler'in yanı sıra Stalin, Mao Zedong, İdi Amin ve Pol Pot gibi diktatörlerin tasvir edildiği kaydedildi.

Öğretmen hakkında "kıyafetinde anayasaya aykırı örgütlerin sembollerini kullandığı" gerekçesiyle cezai işlem başlatıldığı bildirildi.

Almanya'da Hitler'in yüzünü göstermenin ceza gerektiren bir suç olduğu vurgulanan açıklamada, söz konusu kişinin olay yerinde tişörtünü çıkartmak zorunda kaldığı ve konuyu İç İstihbarat Teşkilatının incelediği belirtildi.

Hakkında yasal işlem başlatılan öğretmene soruşturma bitene kadar görevden el çektirildiği ve öğrencilerle görüşmesine izin verilmeyeceği bilgisi paylaşıldı.