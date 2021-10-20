İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ekim 2021 Perşembe / 15 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,2125
  • EURO
    10,7601
  • ALTIN
    527.861
  • BIST100
    1432.8
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Almanya'da iki eski asker terör örgütü kurmaya teşebbüsten gözaltına alındı
Dünya

Almanya'da iki eski asker terör örgütü kurmaya teşebbüsten gözaltına alındı

Almanya'da iki eski askerin terör örgütü kurmaya teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

AA20 Ekim 2021 Çarşamba 10:52 - Güncelleme: 20 Ekim 2021 Çarşamba 10:52
ABONE OL

Federal Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Arend-Adolf G. ve Achim A. adlı iki Alman'ın Münih yakınlarındaki Breisgau-Hochschwarzwald bölgesinde özel harekat polisinin katıldığı operasyonla gözaltına alındığı belirtildi.

Arend-Adolf G. ve Achim A'nın paramiliter grup kurup Yemen'deki savaşa göndermek istedikleri ve bunun için çalışacak her askere aylık 40 bin avro ücret teklif ettikleri aktarıldı.

150 kişilik paralı asker kuvveti oluşturma planları üzerinde çalıştıkları ifade edilen askerlerin kuracakları özel şirket statüsündeki askeri gücü Yemen'deki yasa dışı özel görevler için Suudi Arabistan hükümetine teklif etmek istedikleri ancak Suudi Arabistan makamlarının söz konusu kişilere dönüş yapmadığı ifade edildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.