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Dünya

Almanya'da iki Türk vatandaşının hayatını kaybettiği yangınla ilgili 'kundaklama' soruşturması

Almanya'nın Eberswalde kentinde Türk kökenli bir anne ve 5 yaşındaki çocuğunun hayatını kaybettiği yangınla ilgili Brandenburg Savcılığı'nca ‘kundaklama' soruşturması yapıldığı belirtildi.

DHA19 Eylül 2024 Perşembe 11:49 - Güncelleme:
Almanya'da iki Türk vatandaşının hayatını kaybettiği yangınla ilgili 'kundaklama' soruşturması
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Alman medyasında yer alan haberde, Eberswalde şehrinde Türk kökenli bir anne ve 5 yaşındaki çocuğunun hayatını kaybettiği yangına ilişkin kundaklama soruşturulması yapıldığı duyuruldu.

YANGIN KASITLI OLARAK MI ÇIKARILDI?

Brandenburg Savcılığı Sözcüsü Ingo Kechichian'ın, RBB'ye yaptığı açıklamada "Teknik bir arıza olduğuna değil, yangının kasıtlı olarak çıkarıldığına inanıyoruz" ifadelerini kullandığı ifade edildi.

APARTMANIN ÖNÜNE ÇİÇEK BIRAKILDI

Eberswalde'de yüzlerce kadın, Belediye Başkanı Götz Herrmann'ın davetiyle yanan apartmanın önüne giderek anma törenine katıldı. Hermann, apartmanın önüne çiçek bıraktı. Belediye Başkanı Hermann, açıklamasında, "Mükemmel ve hızlı müdahaleleri için çok sayıda müdahale ekibine özel teşekkürlerimi sunarım. Onların profesyonelliği daha fazla ölümü engellemiş olabilir" dedi.

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