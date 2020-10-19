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Dünya

Almanya'da ikinci dalga paniği: Riskli bölge sayısı 108'e yükseldi

Almanya'da koronavirüs pandemisinde artışa geçen vaka sayıları nedeniyle riskli bölge olarak ilan edilen yerlerin sayısı 108'e ulaştı.

IHA19 Ekim 2020 Pazartesi 13:57 - Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 13:57
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Avrupa, koronavirüs salgınının ikinci dalgasıyla başa çıkmaya çalışıyor. Almanya’da salgın hastalıklarla yetkili kurum olan Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 4 bin 325 yeni vaka tespit edildiği, 12 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi. 

Son verilerle birlikte toplam ölü sayısının 9 bin 789’a, toplam vak’a sayısının 366 bin 299’a ulaştığı ifade edildi. Enstitü, artan korona virüs vakaları nedeniyle riskli bölge listesini güncelledi. Ülkede 100 bin nüfuslu bir bölgede 7 gün içinde 50 yeni korona virüs vakası tespit edilirse söz konusu bölge "riskli bölge" olarak ilan ediliyor. 

Ülkede riskli bölge sayısının 108’e ulaştığını açıklayan RKI, söz konusu bölgelerde haftalık 50 vaka sınırın üzerine çıkıldığı, ülkenin dörtte birlik bölümünün riskli bölge olarak ilan edildiğini bildirdi.

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