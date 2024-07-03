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Dünya

Almanya'da ilginç olay! Yemediği halde kaşar peyniri çalan polis meslekten atıldı

Almanya'da bir polis memurunun devrilen kamyondan yaklaşık 180 kilogram kaşar peyniri çaldığı iddia edildi. Söz konusu olaya karışan memurun meslekten atıldığı açıklandı.

AA3 Temmuz 2024 Çarşamba 11:02 - Güncelleme:
Almanya'da ilginç olay! Yemediği halde kaşar peyniri çalan polis meslekten atıldı
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Rheinland-Pfalz Yüksek İdare Mahkemesi, otoyol devriyesi olarak çalışan bir polis memurunun temyiz başvurusunu dün reddederek işten çıkarılma kararını onayladı. Mahkemeden yapılan açıklamada, bir kaza mahallinin güvenliğini sağlamakla görevlendirilen memurun 'polis minibüsünü hasarlı kamyona yaklaştırdığı, sürgülü yan kapısını açtığı ve orada çalışan bir hurdacılık şirketi çalışanından soğutuculu konteynerden birkaç hasarsız peynir paketini kendisine vermesini istediği' belirtildi.

HER YIL ÇALIYOR

Polis memurunun, her biri 20 kilogram ağırlığında olan 9 paket peynir çaldığı öne sürüldü. Söz konusu polis memuru ise kaza sonrası kamyonun soğutma sisteminde bozulma nedeniyle peynirin neredeyse hiçbir değeri olmadığını ve onu "çöp" olmaktan kurtarmak istediğini belirtti.

YEMİYOR ÇALIYOR

Polis memurunun peynir paketlerinin bir kısmını polis merkezine götürdüğü, bir kısmını da kendisi, arkadaşları ve yakınları için sakladığı iddia edildi. İşine son verilen polis memuru ayrıca kendisinin kaşar peyniri yemediğini de ifade etti.

"POLİS TEŞKİLATININ İTİBARINA CİDDİ ZARAR VERDİ'

Rheinland-Pfalz Yüksek İdare Mahkemesi hakimi ise polis memurunun üniformalı ve beylik silahıyla görev başındayken hırsızlık yaptığını ifade ederek, memurun "bu davranışıyla ülkenin polis teşkilatının itibarına ciddi zarar verdiğini" belirtti.

Mahkeme kararında, peynirin nispeten düşük değerli olmasının önemsiz olduğu ifade edilerek, kaza mahallinde hırsızlığı önlemenin polis memurunun görevi olduğu belirtildi.

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