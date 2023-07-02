İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Temmuz 2023 Pazar / 14 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0451
  • EURO
    28,4526
  • ALTIN
    1597.99
  • BIST100
    5759.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Almanya'da ilk: Aşırı sağcı AfD'li siyasetçi belediye başkanı seçildi
Dünya

Almanya'da ilk: Aşırı sağcı AfD'li siyasetçi belediye başkanı seçildi

Almanya'da ilk kez aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partili (AfD) bir siyasetçi belediye başkanı seçildi.

AA2 Temmuz 2023 Pazar 22:21 - Güncelleme:
Almanya'da ilk: Aşırı sağcı AfD'li siyasetçi belediye başkanı seçildi
ABONE OL

Saksonya Anhalt eyaletinin küçük bir kasabası olan Raguhn-Jessnitz'de yapılan seçimi AfD'nin adayı Hannes Loth kazandı ve böylece ilk kez AfD'den bir siyasetçi belediye başkanı seçilmiş oldu.

Yaklaşık 8 bin seçmenin bulunduğu ve katılım oranının yüzde 61 olduğu kaydedilen seçimde Loth oyların yüzde 51'ini aldı.

Loth'un ayrıca Saksonya Anhalt Eyalet milletvekili olduğu belirtildi.

Almanya'daki ilk AfD'li kaymakam olan Robert Sesselmann da geçen hafta Thüringen eyaletinin Sonneberg beldesinde yapılan seçimi kazanmıştı.

Anketlerde AfD'nin Almanya genelindeki oy oranı yüzde 20 civarında seyrediyor.

AfD'nin eyalet yapılanmasını Thüringen Eyaleti Anayasayı Koruma Dairesi "kesinlikle aşırı sağcı", Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı ise "şüpheli vaka" olarak sınıflandırıyor.

  • Almanya
  • Alternatif Parti
  • aşırı sağcı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.