İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3087
  • 6,041
  • 226.264
  • 105.082
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Almanya'da kamu çalışanları 'uyarı grevi' yaptı

Berlin'de 10 binden fazla öğretmen, eğitmen ve sosyal pedagog uyarı grevine katıldı. Kuzey-Ren Vestfalya, Baden-Württemberg, Saksonya-Anhalt ve Rheinland-Pfalz eyaletlerinde de binlerce kişi iş bırakma eylemi yaptı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Almanya’da kamu çalışanları ücret artış talebiyle “uyarı grevi” yaptı.

Çeşitli sendikaların çağrısıyla birçok eyalette binlerce kamu çalışanı greve katıldı.

Eğitim ve Araştırma Sendikası (GEW) tarafından yapılan açıklamaya göre, başkent Berlin’de 10 binden fazla öğretmen, eğitmen ve sosyal pedagog iş bırakma eylemi yaptı.

Çok sayıda okulda ders yapılmadığı ifade edilen açıklamada, 280 kreşin yarısının da kapalı tutulduğu aktarıldı.

Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD’nin haberine göre, Bavyera eyaletinde 7 bin kişinin uyarı grevi yaparak eyalette müze, belediye ve hastane çalışanları işe gitmedi.

Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Düsseldorf kentinde Verdi Sendikası ile Memurlar Sendikası (DBB) tarafından düzenlenen gösteriye 8 bin kişi katıldı.

Bu eyalette üniversite, hastane ve belediyede çalışan binlerce kişi iş bırakma eylemine destek verdi.

Baden-Württemberg, Saksonya-Anhalt ve Rheinland Pfalz eyaletlerinde de binlerce kamu çalışanının grev yaptığı belirtildi.

Uyarı grevinin yarın da birçok eyalette devam edeceği bildirildi.

Bir milyondan fazla kamu çalışanı için ayda en az 200 avro olmak üzere yüzde 6 oranında ücret artışı talep eden sendikalar, uyarı grevleriyle toplu sözleşme görüşmelerinde eyalet hükümetleri üzerinde baskıyı artırmak istiyor.

Eyalet hükümetlerinin temsilcileri ise sendikaların talebini reddediyor.

Sendikalar ile eyalet hükümetleri arasında yapılan 2. tur toplu sözleşme görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlanmıştı. 3. tur görüşmeleri perşembe günü başlayacak.

''Kılıçdaroğlu, ne kadar terör örgütü varsa, hepsinin gönlünü yaptı''

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Mescid-i Aksa'nın duvarına çirkin saldırı

Mescid-i Aksa'nın duvarına çirkin saldırı

Türk balıkçı teknesine ateş açtılar

Türk balıkçı teknesine ateş açtılar

HDP’li Aleddin Erdoğan’ın adaylığı reddedildi

HDP’li Aleddin Erdoğan’ın adaylığı reddedildi

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

ABD'den Ankara'ya sürpriz ziyaret

ABD'den Ankara'ya sürpriz ziyaret

İran'da Zarif'in istifası kabul edilmedi

İran'da Zarif'in istifası kabul edilmedi

MHP lideri Bahçeli'den dikkat çeken '31 Mart' mesajı

MHP lideri Bahçeli'den dikkat çeken '31 Mart' mesajı

Gerilimi tırmandıracak açıklama: Hindistan'a karşılık verilecek

Gerilimi tırmandıracak açıklama: Hindistan'a karşılık verilecek
 

POPÜLER HABERLER

Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: 3 yaralı

Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: 3 yaralı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz doğum günü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz doğum günü

Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasından çarpıcı kareler

Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasından çarpıcı kareler

İnsanlık tarihinin kara lekesi: Hocalı Katliamı

İnsanlık tarihinin kara lekesi: Hocalı Katliamı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA