Almanya'da kar ve don uçuşları vurdu! Onlarca uçuş iptal edildi

Almanya'da geçen hafta ortasından itibaren etkili olan şiddetli kar yağışı ve buzlanma, hava ulaşımında aksaklıklara yol açtı.

Frankfurt Havalimanı'nı işleten Fraport Group tarafından yapılan açıklamada, bugün planlanan yaklaşık 1000 uçuştan 98'inin yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle iptal edildiği bildirildi. Gün ilerledikçe etkilenen uçuş sayısının artabileceği belirtildi.

Zorlu kış şartları yolcuları beklenmedik gecikmeler ve aksaklıklarla karşı karşıya bırakırken Frankfurt Havalimanı tarafından yolculara, seferlerinin durumunun yakından takip edilmesi ve havalimanlarına daha erken varılması tavsiye edildi.