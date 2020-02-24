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Dünya

Almanya'da karnaval sırasında kalabalığın üzerine araç sürüldü

Almanya'da kassel kentinde karnaval sırasında kalabalığın üzerine araç sürüldü, 15 kişi yaralandı. Araç sürücüsü gözaltına alındı.

24 Şubat 2020 Pazartesi17:38 - Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 17:43

İsrail askerlerinden Filistinli şehidin naaşına insanlık dışı uygulama

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