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Dünya

Almanya'da kilisede silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var

Almanya'nın Hamburg kentindeki bir kilisede gerçekleşen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişinin öldüğü bildirildi.

AA10 Mart 2023 Cuma 07:13 - Güncelleme:
Almanya'da kilisede silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var
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Alman medyası Hamburg'un Grossborstel semtindeki Yehova Şahitlerine ait bir kiliseye saldırı gerçekleştirildiğini ve saldırganla birlikte 7 kişinin hayatını kaybettiğini yazdı.

Çok sayıda yaralının bulunduğu saldırıyı güvenlik çevrelerinin "öfkeden kaynaklanan" bir saldırı olarak değerlendirdiği bilgisi paylaşıldı.

Polisin açıklamasında özel bir çevik kuvvet biriminin 3 katlı kilise binasına girdiği esnada bir el silah sesi duyulduğu, saldırıyı gerçekleştiren kişinin de ölenlerin arasında bulunabileceği kaydedildi.

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