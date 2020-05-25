İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8158
  • EURO
    7,4344
  • ALTIN
    380.418
  • BIST100
    103024
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Almanya'da koronavirüs bilançosu: Can kaybı 8 bin 371'e yükseldi
Dünya

Almanya'da koronavirüs bilançosu: Can kaybı 8 bin 371'e yükseldi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı. Ülkede can kaybı son 24 saatte 5 kişi artarak 8 bin 371'e ulaştı.

DHA25 Mayıs 2020 Pazartesi 09:20 - Güncelleme: 25 Mayıs 2020 Pazartesi 09:33
ABONE OL

Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, Almanya’da virüs tespit edilen kişilerin sayısı 24 saatte 342 artışla 180 bin 328’e yükselirken; hayatını kaybeden kişilerin sayısı 5 kişi artarak 8 bin 371'e ulaştı.

Başkan Erdoğan İkiyaka Dağları'ndaki Mehmetçiğin bayramını kutladı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.