Almanya'da koronavirüs bilançosu: Can kaybı 8 bin 371'e yükseldi

DHA 25 Mayıs 2020 Pazartesi 09:20 - Güncelleme: 25 Mayıs 2020 Pazartesi 09:33

Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, Almanya’da virüs tespit edilen kişilerin sayısı 24 saatte 342 artışla 180 bin 328’e yükselirken; hayatını kaybeden kişilerin sayısı 5 kişi artarak 8 bin 371'e ulaştı.