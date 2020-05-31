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Dünya

Almanya'da koronavirüs bilançosu: Can kaybı 8 bin 600'e yükseldi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı. Ülkede can kaybı son 24 saatte 6 kişi artarak 8 bin 600'e ulaştı.

DHA31 Mayıs 2020 Pazar 09:34 - Güncelleme: 31 Mayıs 2020 Pazar 09:37
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Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, Almanya’da virüs tespit edilen kişilerin sayısı 24 saatte 275 artışla 183 bin 294’e yükselirken; hayatını kaybeden kişilerin sayısı 6 kişi artarak 8 bin 600'e ulaştı.

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