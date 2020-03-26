İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,3833
  • EURO
    7,0328
  • ALTIN
    318.91
  • BIST100
    91527.6
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Almanya'da koronavirüs paniği: Fırtına öncesi sessizlik dönemindeyiz
Dünya

Almanya'da koronavirüs paniği: Fırtına öncesi sessizlik dönemindeyiz

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin Almanya'nın fırtına öncesi sessizlik döneminde olduğunu söyledi.

AA26 Mart 2020 Perşembe 17:30 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 17:30
ABONE OL

Spahn, Berlin'deki Federal Basın Merkezinde, Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler ve Almanya Tabipler Birliği Başkanı Andreas Gassen ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Kovid-19 salgını nedeniyle hastanelere yüklenme olabileceğini hesaba kattıklarını belirten Spahn, "Şu an fırtına öncesi sessizlik dönemindeyiz." dedi.

Spahn, hiç kimsenin gelecek haftalarda nelerin yaşanabileceğini öngöremediğini vurgulayarak, bu krizde önemli olanın Kovid-19 salgınının yayılma hızının yavaşlatılması ve yoğun bakımlardaki yatak sayısının artırılması olduğuna dikkati çekti.

Almanya'nın haftada 300 ila 500 bin virüs testi yapma imkanının bulunduğuna işaret eden Spahn, bunun uluslararası kıyasa göre yüksek bir rakam olduğunun altını çizdi.

Spahn, "Çok fazla test yapmak istiyoruz ancak daha spesifik olarak test yapmak istiyoruz. Vatandaşların enfekte olup olmadıklarını bilmek istemeleri anlaşılabilir bir şey. Ancak sınırlı kapasite var." ifadelerini kullandı.

- "9 Mart'tan bugüne kadar 410 bin Kovid-19 testi yapıldı"

Almanya Tabipler Birliği Başkanı Gassen, ülkede 9 Mart'tan bugüne kadar 410 bin yeni tip koronavirüs testi yapıldığını aktardı.

Sağlıklı kişilere test yapmanın tıbbi olarak anlamsız olduğuna işaret eden Gassen, "Test uygulama kapasitemiz yüksek ancak 83 milyonu test edecek kadar yeterli değil." dedi.

Robert Koch Enstitüsü Başkanı Wieler de bazı kentler ve beldelerin daha büyük salgın olaylarını kontrol altına almayı başardıklarını belirterek, 'Bu kısmen festivaller veya gezilerin iptaliyle bağlantılı olarak meydana geldi. Ancak bazılarının neden hala kutlama yapmak istediklerini anlamıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

THY, yolcu uçaklarıyla da kargo taşımacılığı gerçekleştiriyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bakan Varank'tan müjdeli haber: Seri üretime başladık
Bakan Varank'tan müjdeli haber: Seri üretime başladık

Bakan Varank'tan müjdeli haber: Seri üretime başladık

Kilise mahzeninden çıktı!
Kilise mahzeninden çıktı!

Kilise mahzeninden çıktı!

Bakan Soylu'dan sert tepki: Bu bir suçtur, gerekli tüm adımları atacağız
Bakan Soylu'dan sert tepki: Bu bir suçtur, gerekli tüm adımları atacağız

Bakan Soylu'dan sert tepki: Bu bir suçtur, gerekli tüm adımları atacağız

Yunan itirafı: Türk Deniz Kuvvetleri hareketli, Yunanistan çok güçsüz
Yunan itirafı: Türk Deniz Kuvvetleri hareketli, Yunanistan çok güçsüz

Yunan itirafı: Türk Deniz Kuvvetleri hareketli, Yunanistan çok güçsüz
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.