Almanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bin 570'e ulaştı

DHA 29 Mayıs 2020 Cuma 09:43 - Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 09:43

Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, Almanya’da virüs tespit edilen kişilerin sayısı 24 saatte 557 artışla 182 bin 452’ye yükselirken; hayatını kaybeden kişilerin sayısı 37 kişi artarak 8 bin 570'e ulaştı.