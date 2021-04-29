Almanya'da koronavirüsü inkar edenler gözetim altına alınacak

DHA 29 Nisan 2021 Perşembe 11:02 - Güncelleme: 29 Nisan 2021 Perşembe 11:02

Almanya'da istihbarat servisi, son dönemlerde artan 'koronavirüs inkarcıları' konusunda harekete geçti. Ülkede koronavirüs salgını kapsamında alınan karantina ve hijyen kurallarını eleştiren hareketin destekçilerinin, devlete zarar verme riski oluşturdukları gerekçesiyle gözetim altına alınacakları ifade edildi. Almanya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Temel demokratik düzenimizin yanı sıra, parlamentolar ve hükümetler gibi devlet kurumları, COVID-19 pandemisini kontrol altına almaya yönelik önlemlerin başlangıcından bu yana çok sayıda saldırı ile karşı karşıya kaldı" denildi. Bu saldırıların ise 'koronavirüs inkarcıları' tarafından yapıldığı ifade ediliyor.

"İNKARCILARIN AŞIRI SAĞCI GRUPLARLA BAĞLANTILARI VAR"

Gözetim altına alma kararına yönelik yetkililerden yapılan açıklamada, koronavirüs inkar hareketi destekçilerinin, 'Reichsbürger' olarak bilinen, Almanya'nın 1937 yılındaki sınırlarını, modern sınırları kabul eden aşırı sağcı grupla ilişkili olduğu belirtildi.