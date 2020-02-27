İSTANBUL 18°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1827
  • EURO
    6,8037
  • ALTIN
    328.237
  • BIST100
    110418
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Almanya'da Kovid-19 nedeniyle kriz masası oluşturuldu
Dünya

Almanya'da Kovid-19 nedeniyle kriz masası oluşturuldu

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını yönetmek için 'kriz masası' oluşturuldu.

AA27 Şubat 2020 Perşembe18:17 - Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 18:17

Sağlık Bakanı Jens Spahn ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Federal Basın Merkezinde ortak basın toplantısı düzenledi.

"Almanya, Avrupa ve dünya için yeni bir durumla karşı karşıyayız." diyen Spahn, herhangi bir olumsuz durumda hastanelerdeki acil bölümlerinin ve izole edilmiş yatak sayısının yeterli olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Seehofer de durumun gittikçe kötüleştiğine dikkati çekerek, gerekli önlemleri almaya devam ettiklerini vurguladı.

Seehofer, Bundesliga maçlarının şu an için ertelenmesine gerek olmadığını dile getirdi.

Berlin'de her yıl düzenlenen dünyanın en önemli turizm fuarlarından "Berlin Uluslararası Turizm Borsası (ITB) Fuarı"nın iptal edilip edilmeyeceğine ilişkin Seehofer, "Çin'den ve etkilenen diğer ülkelerden kaç kişinin geldiğini değerlendirmeliyiz." dedi.

Sağlık Bakanı Spahn ve İçişleri Bakanı Seehofer, kriz masası oluşturulduğunu kaydetti.

ITB'NİN YAPILIP YAPILMAYACAĞINA KARAR VERİLECEK

Almanya’nın, yeni tip koronavirüs salgınını yönetmek için oluşturduğu "kriz masası", yarın uzmanları dinleyerek 4 Mart'ta açılacağı bildirilen ITB'nin yapılıp yapılmayacağına karar verecek.

Öte yandan, ITB'nin sitesinden yapılan duyuruda her katılımcının hazırlanan formları doldurması istendi.

Dağıtılan formlarda katılımcılara Çin, İran, İtalya ve Güney Kore'yi ziyaret edip etmedikleri soruluyor.

Tesadüfen bulundu... Güzelliği göz kamaştırıyor!

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Sayıştay: İnsansız hava araçlarında geri kaldık
Sayıştay: İnsansız hava araçlarında geri kaldık

Sayıştay: İnsansız hava araçlarında geri kaldık

İdlib'de kritik gelişme! Ilımlı muhalifler stratejik noktayı aldı
İdlib'de kritik gelişme! Ilımlı muhalifler stratejik noktayı aldı

İdlib'de kritik gelişme! Ilımlı muhalifler stratejik noktayı aldı

Türkiye'den düşman unsurlarını korkutan hamle
Türkiye'den düşman unsurlarını korkutan hamle

Türkiye'den düşman unsurlarını korkutan hamle

ABD gazetesi yazdı: Tek savunucuları Türkiye
ABD gazetesi yazdı: Tek savunucuları Türkiye

ABD gazetesi yazdı: Tek savunucuları Türkiye
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.