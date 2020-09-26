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Dünya

Almanya'da Kovid-19 protestosu

Almanya'da binlerce kişi hükümetin uyguladığı Kovid-19 kısıtlamalarını protesto etmek için Deutz'da bir araya geldi.

AA26 Eylül 2020 Cumartesi 18:50 - Güncelleme: 26 Eylül 2020 Cumartesi 18:50
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Querdenken 221 ile 711 gruplarının Deutz semtindeki tersane alanında düzenlediği gösteride, polise göre kayıtlı 5 bin 500 kişi, maske takmak istemediklerini belirterek gereksiz gördükleri kısıtlamaları eleştiren dövizler taşıdı, sloganlar attı.

Kurulan dev sahnede sosyal hayatta hükümetin uyguladığı kısıtlamaları ve verilen cezaları eleştiren konuşmalar yapıldı, çeşitli müzik gösterileri sunuldu.

Yapılan konuşmalarda halkın yüzde 90'ının bu yasakları desteklemediği belirtilerek, siyasetçilerin ve ilgili kişilerin hayatın normal seyrine dönmesi için uyguladığı gereksiz politikaların gözden geçirilmesi istendi.

Çok sayıda polisin görev aldığı protestoya katılanlar, daha sonra sıkı güvenlik önlemleri altında kendilerine ayrılan güzergahta yürüyüşe geçti.

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