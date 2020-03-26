İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,4039
  • EURO
    7,0724
  • ALTIN
    318.91
  • BIST100
    91527.6
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Almanya'da Kovid-19 salgını nedeniyle 2 şehir karantinaya alındı
Dünya

Almanya'da Kovid-19 salgını nedeniyle 2 şehir karantinaya alındı

Almanya'nın Saksonya eyaletindeki Wittenberg belediyesine bağlı Jessen ve Schweinitz şehirleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantinaya alındı.

AA26 Mart 2020 Perşembe 19:56 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 19:56
ABONE OL

Wittenberg Belediyesinden yapılan açıklamada, Kovid-19’un yayılmasının engellenmesi için karantina kararının alındığı belirtildi.

İki şehrin 10 Nisan’a kadar karantinaya alındığı aktarılan açıklamada, bu şehirlerde ikamet edenlere giriş izini verildiği ancak çıkış izninin verilmediği kaydedildi.

Ülke basınındaki haberlerde, şehirlere giriş çıkışın polis tarafından kontrol edildiği bilgisi yer aldı.

Karantina kararının alınmasında, hafta içinde bir huzurevinde 16 kişide Kovid-19 tespit edilmesinin neden olduğu aktarıldı.

Hannover Belediyesi, Kovid-19'a özel hastane kuruyor

Hannover Belediyesi, Kovid-19 tespit edilenlerin tedavisi için kentte bulunan fuar alanında 500 yataklı hastane kurulacağını açıkladı.

Daha önce Berlin eyaleti, Kovid-19 hastaları için 1000 yataklı hastane kurulması kararı almıştı.

Almanlar, hükümetin aldığı tedbirleri doğru buluyor

Yougov şirketinin yaptığı ankete göre, Almanların yüzde 64’ü Kovid-19 salgınıyla mücadelede hükümetin daha da sıkı önlemler almasını bekliyor.

Almanların yüzde 88’i hükümetin salgının yayılmasını önlemek için aldığı tedbirleri doğru bulurken; yüzde 8’i alınan önlemleri abartılı olarak değerlendirdi.

Almanların yüzde 83’ü hükümetin getirdiği kurallara uyduğunu belirtirken, yüzde 12’si kısmen kurallara uyduğunu, yüzde 2’si ise uymadığını kaydetti.

Alman hükümeti, salgının yayılmasını önlemek için pazar günü 2’den fazla kişinin bir araya gelmesini yasaklamış ve restoran, otel, berber, kuaför, masaj salonları ve benzeri işletmelerin kapatılmasına karar vermişti.

Bazı eyaletler, İtalya ve Fransa'dan Kovid-19 hastası alacak

Almanya’daki bazı eyaletler, salgından büyük ölçüde etkilenen İtalya ve Fransa’dan tedavi etmek için virüsü taşıyan hastaları kabul edecek.

Mecklenburg-Vorpommern eyaleti 6, Hessen eyaleti 14 ve Berlin eyaleti 5 hasta getireceğini açıklarken; Aşağı Saksonya eyaletinin Sağlık Bakanı Carola Reimann da bu ülkelerden Kovid-19 hastası almaya hazır olduğunu bildirdi.

Daha önce Saksonya eyaleti, İtalya'dan 8 hastayı kabul etmişti.

Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde, sağlık personeline "ücretsiz kiralık araç"

Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde, hastanelerde çalışan sağlık personeline işe gitmelerini kolaylaştırmak için "ücretsiz araç kiralama" imkanı verileceği açıklandı.

Eyaletin Ulaştırma Bakanı Hendrik Wüst, toplu taşıma araçlarının azaltılması nedeniyle hastanelerde çalışanların iş yerlerine ulaşabilmeleri için böyle bir imkanının sağlanacağını ifade etti.

Eyaletin 31 Mayıs’a kadar geçerli olacak bu uygulama için 1 milyon avro ayırdığını belirten Wüst, kiralık araçlar için maksimum giderin aylık 400 avro olması ve günde en fazla 125 kilometre sürülmesi şartının getirildiğini de söyledi.

Türkiye'de bir ilk! Koronavirüse karşı 'dezenfeksiyon tüneli' yapıldı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bakan Varank'tan müjdeli haber: Seri üretime başladık
Bakan Varank'tan müjdeli haber: Seri üretime başladık

Bakan Varank'tan müjdeli haber: Seri üretime başladık

Yunan itirafı: Türk Deniz Kuvvetleri hareketli, Yunanistan çok güçsüz
Yunan itirafı: Türk Deniz Kuvvetleri hareketli, Yunanistan çok güçsüz

Yunan itirafı: Türk Deniz Kuvvetleri hareketli, Yunanistan çok güçsüz

Bakan Soylu'dan sert tepki: Bu bir suçtur, gerekli tüm adımları atacağız
Bakan Soylu'dan sert tepki: Bu bir suçtur, gerekli tüm adımları atacağız

Bakan Soylu'dan sert tepki: Bu bir suçtur, gerekli tüm adımları atacağız

Kilise mahzeninden çıktı!
Kilise mahzeninden çıktı!

Kilise mahzeninden çıktı!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.