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Dünya

Almanya'da küçük uçak düştü

Almanya'nın Stuttgart kentinde dört koltuklu Cessna C-172 uçağının düşmesi sonucu 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA30 Aralık 2024 Pazartesi 11:56 - Güncelleme:
Almanya'da küçük uçak düştü
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Polis tarafından yapılan açıklamada, tek motorlu ve pervaneli uçağın dün öğleden sonra iniş anında düştüğü, sonrasında havalimanının geçici olarak uçuşlara kapatıldığı belirtildi.

Pilotun hafif yaralandığı aktarılan açıklamada, 70 yaşındaki yolcunun ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı ve tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, iniş esnasında havanın sisli ve kapalı olduğu, kazanın nedeninin araştırıldığı bildirildi.

Havaalanı polisinin, kaza yerindeki incelemesinin sürdüğü ifade edildi.

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