İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Eylül 2025 Pazartesi / 23 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,3359
  • EURO
    48,6119
  • ALTIN
    4835.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Almanya'da küçük uçak facias: 2 ölü

Almanya'nın batısındaki Rheinland-Pfalz eyaletinde yer alan Eifel bölgesinde, 2 kişiyi taşıyan küçük uçak düştü.

IHA15 Eylül 2025 Pazartesi 10:31 - Güncelleme:
Almanya'da küçük uçak facias: 2 ölü
ABONE OL

Almanya'nın batısındaki Rheinland-Pfalz eyaleti sınırlarındaki dağlık Eifel bölgesinde 2 kişiyi taşıyan küçük uçağın düşmesi sonucu kurtulan olmadı.

Almanya'da Rheinland-Pfalz eyaletindeki Flieem kasabası yakınların uçak kazası meydana geldi. Wittlich Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, dün akşamı yerel saat ile 20.30'da Bitburg Havalimanına varması planlanan küçük bir uçak, Rheinland-Pfalz eyaleti sınırları içerisinde yer alan dağlık Eifel bölgesindeki Flieem yakınlarında düştü. Kazada uçaktaki 2 kişi hayatını kaybetti.

UÇAĞIN ENKAZI TARLADA BULUNDU

Açıklamada, uçağın radar bağlantısının Bitburg yakınlarındaki Malbergweich bölgesinde kesildiğinin tespit edilmesi sonrası 50 kişilik kurtarma ekibinin arama çalışmalarına başladığı belirtildi. Uçağın enkazının bir tarlada bulunduğu bilgisinin yer aldığı açıklamada, kazanın nedeni ve hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Harmony Kulesi yerle bir oldu: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.