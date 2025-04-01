Almanya'da mafya operasyonu: Bir polisin İtalyan suç örgütü ile teması ortaya çıktı

Baden-Württemberg eyaletindeki Waiblingen Savcılığı ile polisinin yaptığı ortak açıklamada, İtalya'da mafya olarak kabul edilen "Ndrangheta" suç örgütüne yönelik Almanya ve İtalya'da koordineli operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyon kapsamında toplam 40 mekanda arama yapıldığı ve 36 kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşılan açıklamada, gözaltına alınanlar arasında Aalen Emniyet Müdürlüğünde çalışan 46 yaşındaki bir polisin de bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu polis hakkında sırları ifşa etmekten tutuklama emri çıkarıldığı aktarıldı.

Gözaltına alınanların "Ndrangheta" mafyasıyla bağlantılı olmakla suçlandığı belirtilen açıklamada, operasyon kapsamında Almanya'da Baden-Württemberg'in yanı sıra Kuzey-Ren Vestfalya, Rheinland-Pfalz ve Saarland eyaletlerinde de aramalar yapıldığı ifade edildi.

Almanya ile İtalya polisinin işbirliği kapsamında, 2021'den bu yana "Ndrangheta" mafyası ve organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında soruşturma yürütüldüğünün altı çizildi.