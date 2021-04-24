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Dünya

Almanya'da markette ırkçı saldırı

Almanya'da bir Gana kökenli Alman vatandaşının alışveriş yaptığı markette ırkçı hakaretlere maruz kaldığı ortaya çıktı.

AA24 Nisan 2021 Cumartesi 07:32 - Güncelleme: 24 Nisan 2021 Cumartesi 07:32
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Gana kökenli dansçı Prince Ofori sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Aldi gıda marketleri zincirinin Neukölln şubesine alışverişe gittiği sırada 71 yaşındaki bir müşteri tarafından ırkçı hakaretlere maruz kaldığı ve oradaki diğer müşterilerin de bu hakaretlere destek verdiği görülüyor.

Ofori paylaşımında "Negerküsse" (Zenci öpücüğü) adıyla satılan ancak daha sonra ırkçı söylem içerdiği için Almanya'da adı "Schokoküsse" olarak değiştirilen şekerlemeye 71 yaşındaki müşteri ısrarla "Zenci öpücüğü" dediği için aralarında tartışma çıktığını belirterek bunun ırkçı bir ifade olduğunu ve bu nedenle söz konusu terimi kullanmaması için uyardığını anlatıyor.

Ofori tartışma sırasında market müdürünün gelerek kendisini dışarı attırdığını vurgulayarak konunun takipçisi olacağını ve şikayetçi olduğunu ifade etti.

Aldi'den konuya ilişkin yapılan açıklamada ise olayın soruşturulduğu belirtildi.

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