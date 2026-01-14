Almanya'da memurlardan grev kararı

Başkent Berlin'de farklı sendikalara bağlı kamu çalışanları, uyarı grevine giderek iş bırakma eyleminde bulundu.

Uyarı grevi kapsamında kamu çalışanları Friedrichstrasse metro istasyonundan Berlin Belediye binasının önüne kadar yürüdü.

Buradaki meydanda konuşmalar yapan sendika temsilcileri, kamu çalışanlarına saygı duyulması gerektiğini belirterek, taleplerinin kabul edilmemesi durumunda grevlerin devam edeceği uyarısında bulundu.

İkinci tur toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde Hamburg, Köln ve Frankfurt gibi ülkenin çeşitli kentlerinde de uyarı grevleri yapıldı.

SENDİKALAR KAMU ÇALIŞANLARI İÇİN YÜZDE 7'LİK ÜCRET ARTIŞI TALEP EDİYOR

Potsdam kentinde eyaletlerin temsilcileri ve sendikalar arasında yapılan birinci tur toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç çıkmaması üzerine Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di), grev çağrısı yapmıştı.

Eğitim ve Bilim İşçileri Sendikası (GEW), Polis Sendikası ve İnşaat İşçileri Sendikası da greve destek verdi.

Ver.di sendikası öncülüğündeki sendikalar, kamudaki 1,2 milyon çalışana 12 ay için en az 300 avro olmak üzere yüzde 7'lik ücret artışı talep ediyor. İşverenler bunu karşılanamaz olarak niteleyerek sendikaların talebini reddediyor.

Müzakerelerin başında işverenler bir teklif sunmadı. Toplu sözleşme görüşmeleri yarın devam edecek.