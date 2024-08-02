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Dünya

Almanya'da Mesut Özil hazımsızlığı! İsrail'e attığı çizik çılgına çevirdi

İşgalci İsrail'in Filistinli sivilleri hedef almasına tepki olarak paylaşım yapan Mesut Özil, Almanları rahatsız etti. Dünyaca ünlü eski futbolcu Mesut Özil, paylaşımında haritada İsrail'in üzerine çarpı atarak altına İngilizce 'Palestine' yazdı.

2 Ağustos 2024 Cuma 09:50 - Güncelleme:
Almanya'da Mesut Özil hazımsızlığı! İsrail'e attığı çizik çılgına çevirdi
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Eski futbolcu Mesut Özil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Almanya'yı rahatsız etti. Mesut Özil, paylaşımında, sivilleri katleden İsrail'e tepki olarak harita üzerinde İsrail'in üzerine çarpı atarak Alında 'Filistin' yazdı.

MESUT ÖZİL, İSRAİL'E ÇARPI ATTI

Geçtiğimiz günlerde usta futbolcu Mesut Özil, dikkat çeken bir tepki göstermişti. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Özil, haritada İsrail'in üzerine çarpı atarken altına "Filistin" yazmıştı.

ALMAN BASININDAN SKANDAL BAŞLIK

Bu paylaşım Almanya'da büyük rahatsızlığa sebep oldu. Alman Bild Gazetesi, Özil'in bu paylaşımı için "Özil skandal paylaşımıyla şoke etti. Dünya şampiyonu, İsrail'in yok edilmesini istiyor" başlığını atarak yıldız ismi kınadı.

HAYRANLARI SAHİP ÇIKTI

Bazı Alman politikacılar da Mesut Özil'e verilen devlet nişanlarının geri alınmasını talep etti. Ancak milyonlarca hayranı Özil'e sahip çıkıp İsrail protestosunu alkışladı.

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