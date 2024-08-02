Almanya'da Mesut Özil hazımsızlığı! İsrail'e attığı çizik çılgına çevirdi

Eski futbolcu Mesut Özil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Almanya'yı rahatsız etti. Mesut Özil, paylaşımında, sivilleri katleden İsrail'e tepki olarak harita üzerinde İsrail'in üzerine çarpı atarak Alında 'Filistin' yazdı.

MESUT ÖZİL, İSRAİL'E ÇARPI ATTI

Geçtiğimiz günlerde usta futbolcu Mesut Özil, dikkat çeken bir tepki göstermişti. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Özil, haritada İsrail'in üzerine çarpı atarken altına "Filistin" yazmıştı.

ALMAN BASININDAN SKANDAL BAŞLIK

Bu paylaşım Almanya'da büyük rahatsızlığa sebep oldu. Alman Bild Gazetesi, Özil'in bu paylaşımı için "Özil skandal paylaşımıyla şoke etti. Dünya şampiyonu, İsrail'in yok edilmesini istiyor" başlığını atarak yıldız ismi kınadı.

HAYRANLARI SAHİP ÇIKTI

Bazı Alman politikacılar da Mesut Özil'e verilen devlet nişanlarının geri alınmasını talep etti. Ancak milyonlarca hayranı Özil'e sahip çıkıp İsrail protestosunu alkışladı.