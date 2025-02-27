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Dünya

Almanya'da Münih havalimanı çalışanları grevde

Almanya'nın Münih Franz Josef Strauss Havalimanı'nda kamu sektörü sendikası Verdi'nin bugün başlattığı grev nedeniyle uçuşların yaklaşık yüzde 80'i iptal edildi.

IHA27 Şubat 2025 Perşembe 10:56 - Güncelleme:
Almanya'da Münih havalimanı çalışanları grevde
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Almanya'da havalimanı grevlerine yenileri ekleniyor. Ülkenin ikinci büyük havalimanı ola Münih Franz Josef Strauss Havalimanı'nda kamu sektörü sendikası Verdi'nin bugün başlattığı grev nedeniyle uçuşların yaklaşık yüzde 80'i iptal edildi. Havalimanı tarafından yapılan açıklamada, 2 gün sürecek grev nedeniyle daha fazla uçuşun iptal edilme riski bulunduğu ve Münih üzerinden seyahat etmeyi planlayan yolcuların havayolu şirketleriyle irtibata geçmeleri gerektiği belirtildi.

Verdi, Ocak ayında ücret görüşmelerinin başlamasından bu yana Almanya'da çok sayıda grev düzenledi.

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