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Dünya

Almanya'da Müslüman askerler için çağrı

Almanya'da bazı milletvekilleri hükümete Alman ordusundaki Müslüman askerlere manevi danışmanlık ve rehberlik yapacak bir görevli ataması çağrısında bulundu.

AA16 Mayıs 2023 Salı 19:40 - Güncelleme:
Almanya'da Müslüman askerler için çağrı
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Osnabrücker Zeitung gazetesinin haberine göre, Hür Demokrat Parti (FDP) Milletvekili Konstantin Kuhle, Sosyal Demokrat Parti (SPD) Milletvekili ve Federal Meclis Başkan Yardımcısı Aydan Özoğuz ile Yeşiller Partisi Milletvekili Filiz Polat, Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Savunma Bakanı Boris Pistorius ve Federal Ordu Sorumlusu Eva Högl'e bir mektup yazdı.

Milletvekilleri mektupta, Alman ordusundaki Protestan, Katolik ve Yahudi askerlere ve onların ailelerine manevi rehberlik konusunda vazgeçilmez katkı sağlandığına işaret ederek, "Ancak, İsviçre gibi komşu ülkelerin aksine (Alman ordundaki) Müslüman askerler bu tür bir destekten çok uzun süredir mahrum bırakılmaktadır. Üstelik, İslam inancına mensup 3 binden fazla askerin her gün Alman ordusunda görevlerini sorumluluk içinde yerine getirmelerine rağmen." ifadesi kullanıldı.

Milletvekilleri böyle bir görevlinin atanmasının Müslüman askerlere yönelik güçlü bir değer verme ve takdir anlamına geleceğini vurguladı.

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