Almanya'da 'Müslüman karşıtı ırkçılık' anketi

İF Yönetim Kurulu üyesi ve proje sorumlusu Safine Kılınç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya'da şimdiye kadar Müslümanlar ile ilgili birçok anket düzenlendiğini ancak bu kez İslam Federasyonunun kendi bakış açısıyla ve bilimsel değerlendirmesiyle bir anket yaptıklarını belirtti.

Kılınç, Almanya’da son 5 yılda aşırı sağcı partilerin oylarının arttığına işaret ederek, ülkedeki bu siyasi değişimin Müslümanların hayatına nasıl bir etki bıraktığını ölçmeye çalışmak istediklerini bildirdi.

Şikayet edilmediği için birçok İslam ve Müslüman karşıtı saldırının polis kayıtlarına girmediğini kaydeden Kılınç, anketin değerlendirilmesinden sonra ne kadar saldırının polise bildirilip bildirilmediği konusunda ipuçları elde etmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Kılınç, İF’in görevinin Berlin’deki Müslümanların siyasi ve hukuksal haklarını aramak olduğunu, bu çalışmalar için anketten çıkacak sonucun kendileri için önem taşıdığını aktardı.

Anketin Türkçe, Almanca ve Arapça olarak 3 dilde internet üzerinden yapıldığını ifade eden Kılınç, kasım ayı sonuna kadar katılma imkanı bulunan ankete www.if-berlin.de/umfrage internet adresinden ulaşılabildiğini belirtti.

Kılınç, bilimsel olarak değerlendirildikten sonra anketin sonuçlarının kamuoyu ile de paylaşılacağını kaydetti.

Ankete katılımın Berlin’de yaşayanlarla sınırlı tutulduğunun altını çizen Kılınç, kent sakinlerine ankete katılım çağrısı yaptı.