İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Eylül 2024 Çarşamba / 1 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0917
  • EURO
    37,7402
  • ALTIN
    2726.24
  • BIST100
    10021.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Almanya'da Müslümanlara yönelik kirli propaganda! Tepki sonrası geri adım attılar
Dünya

Almanya'da Müslümanlara yönelik kirli propaganda! Tepki sonrası geri adım attılar

Almanya'nın Bavyera Eyaleti İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından Müslümanları 'terörist' gösteren skandal bir video yayınladı. Videoda dans eden Almanların Müslüman kadınlara küçümseyerek bakmaları dikkat çekiyor. Bakanlık, 'Selefiliğe Cevaplar' adlı grubun hazırladığı videoyu tepkiler üzerine kaldırdı.

Akşam Gazetesi4 Eylül 2024 Çarşamba 08:19 - Güncelleme:
Almanya'da Müslümanlara yönelik kirli propaganda! Tepki sonrası geri adım attılar
ABONE OL

Almanya'nın Bavyera Eyaleti İçişleri Bakanlığı, ülkede yaşayan Müslümanları terörist gibi gösteren skandal bir video paylaştı. 'Nazi propagandasına benzetilen paylaşım, gelen tepkilerden sonra kaldırıldı.

Solingen'deki bıçaklı saldırı sonrası paylaşılan videoda, Müslümanların Alman toplumuna uyum sağlayamadığı ve teröriste dönüştüğü yönünde karanlık bir propaganda yapıldı. Bakanlık kendi ayrımcılığını da ifşa ettiği paylaşımı sildi. Bavyea İçişleri Bakanlığını'nın X hesabından paylaşılan video 'Müslüman kadınların makyaj yapması caiz midir?' diye başlıyor. Animasyon videoda Müslüman kadın bir partide Alman kadınların yanında görülüyor. Başörtülü kadın, diğer kadınların kötü bakışları ile dışlanıyor. Dans eden kadınlar baş-örtülü kadına küçümseyerek bakıyor. Karikatürize şekilde çizilen Müslümanların, eş arayan kadınları kendilerine ikinci bir eş olarak aldığının gösterildiği videonun sonunda 'Selefilik tuzağı düşündüğünüzden daha hızlı yayılıyor' deniliyor. Söz konusu videodaki çizimler ve senaryoda, İsrailli İslam düşmanı yazar Ahmed Mansour'dan esinlenildiği öğrenildi.

Sosyal medya kullanıcıları, gönderiye "Nazi propagandası" diyerek tepki gösterdi. Gelen yoğun tepkilerin ardından video kaldırıldı.

'ŞOKE EDİCİ'

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği, Akşam Gazetesi'ne yaptığı açıklamada videonun nefret içerdiğini belirterek tepki gösterdi: "Paylaşım Müslümanları şoke etmiştir. Bir eyalet bakanlığının platformları ve imkânları, toplumun bir kesimini karalamak ve nefret yaymak için kullanılabiliyorsa bu artık sözün bittiği anlamına gelir. Resmi bir özür ile birlikte bu olayın aydınlatılarak gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz."

Yanık'tan İslamofobi ile mücadele vurgusu

İngiltere'de Müslümanları hedef gösteren provokatör yakalandı

İngiltere'deki olaylar endişe verici boyuta ulaştı! Irkçı ve İslamofobik saldırılar tavan yaptı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.