Almanya'nın Bavyera Eyaleti İçişleri Bakanlığı, ülkede yaşayan Müslümanları terörist gibi gösteren skandal bir video paylaştı. 'Nazi propagandasına benzetilen paylaşım, gelen tepkilerden sonra kaldırıldı.

Solingen'deki bıçaklı saldırı sonrası paylaşılan videoda, Müslümanların Alman toplumuna uyum sağlayamadığı ve teröriste dönüştüğü yönünde karanlık bir propaganda yapıldı. Bakanlık kendi ayrımcılığını da ifşa ettiği paylaşımı sildi. Bavyea İçişleri Bakanlığını'nın X hesabından paylaşılan video 'Müslüman kadınların makyaj yapması caiz midir?' diye başlıyor. Animasyon videoda Müslüman kadın bir partide Alman kadınların yanında görülüyor. Başörtülü kadın, diğer kadınların kötü bakışları ile dışlanıyor. Dans eden kadınlar baş-örtülü kadına küçümseyerek bakıyor. Karikatürize şekilde çizilen Müslümanların, eş arayan kadınları kendilerine ikinci bir eş olarak aldığının gösterildiği videonun sonunda 'Selefilik tuzağı düşündüğünüzden daha hızlı yayılıyor' deniliyor. Söz konusu videodaki çizimler ve senaryoda, İsrailli İslam düşmanı yazar Ahmed Mansour'dan esinlenildiği öğrenildi.

Sosyal medya kullanıcıları, gönderiye "Nazi propagandası" diyerek tepki gösterdi. Gelen yoğun tepkilerin ardından video kaldırıldı.

'ŞOKE EDİCİ'

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği, Akşam Gazetesi'ne yaptığı açıklamada videonun nefret içerdiğini belirterek tepki gösterdi: "Paylaşım Müslümanları şoke etmiştir. Bir eyalet bakanlığının platformları ve imkânları, toplumun bir kesimini karalamak ve nefret yaymak için kullanılabiliyorsa bu artık sözün bittiği anlamına gelir. Resmi bir özür ile birlikte bu olayın aydınlatılarak gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz."

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