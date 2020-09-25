Almanya'da 'neo-Nazi' avı! Asker, polis ve şimdi de istihbarat birimi MAD'ın tepesindeki isim...

star.com.tr 25 Eylül 2020 Cuma 16:34 - Güncelleme: 25 Eylül 2020 Cuma 16:34

Almanaya'da geçtiğimiz aylarda başlayan, radikal sağ askerlere yönelik soruşturma devam ediyor.



500'den fazla askerle ilgili sağ radikalizminden şüphelenilen ve hatta kimilerinin neo-Nazi gruplarına bağlı olduğu düşünülerek başlatılan soruşturmalar üzerine ateş altına giren MAD'da, deprem etkisine neden olan bir isim görevden uzaklaştırılıyor.

MAD'ın tepesindeki isim Christof Gramm, ordunun teşkilatı elden geçirme yönündeki bu çabaları kapsamında, aşırı sağ gruplarla bağlantılı olduğundan şüphelenilen yüzlerce askere yönelik kapsamlı soruşturma sırasında görevden alındı.

Alman Savunma Bakanlığı Perşembe günü yaptığı duyuruda, Christof Gramm'ın MAD olarak bilinen istihbarat birimine beş yıl boyunca liderlik ettikten sonra gelecek ay erken emekliye ayrılacağını duyurdu.

KSK'NIN NAZİ KOMUTANI

Mayıs ayında müfettişler, seçkin bir özel kuvvetler birimi olan KSK'nın komutanının mülkünde, adeta bir Nazi hatırası hazinesi ve büyük oranda patlayıcı ile cephane deposu yakaladı.

Son yıllarda, 48 bin mermi ve 62 kilogram patlayıcının birimden kaybolduğu, sadece bir kısmının bulunduğu bildiriliyor. Keşiften bir ay sonra MAD'ın bir çalışanı, devam eden KSK soruşturmasıyla ilgili belgeleri bir birim üyesine ilettiği için uzaklaştırıldı ve ayrı bir soruşturma başlatıldı.

Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, temmuz ayında KSK'nın dört şubesinin aşırı sağ ideolojiyle bağlantılı olduğundan şüphelenilen 20 üyesiyle birlikte dağıtılması emrini vermişti. Kramp-Karrenbauer, MAD'ın aşırılık yanlılarını temizleme çabasını "Tatmin edici değil ve hala yetersiz' sözleriyle eleştirdi.

Savunma Bakanlığı'nın Gramm ile ilgili açıklamasında, silahlı kuvvetlerdeki aşırılığı dizginleme çabaları takdir edilirken, girişimin ileriye dönük olarak "ek çaba ve ivme kazanması" gerektireceği belirtildi. Ayrıca MAD içinde bir "organizasyon yenilenmesi" çağrısında bulunuldu.

Bakanlık ayrıca Gramm'ın "rızasıyla" işinden ayrılacağını da ileri sürdü.

Ancak, Der Spiegel gazetesinde yer alan bir haberde, erken emeklilik kararının öncelikle savunma bakanının ısrarı üzerine yapıldığı öne sürüldü.



SADECE ASKERLER DEĞİL...

Ordu, safları arasında aşırılık yanlılarını barındırdığı düşünülen tek Alman güvenlik teşkilatı değil. Bu ayın başlarında, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde 29 polis memuru, internette neo-Nazi propagandası yapmak, Adolf Hitler'in gaz odası görüntülerini yayınlamakla suçlandı. 29 polis de görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Alman polisi hakkında yeni bir soruşturma başlatmayı reddetmiş olsa da, 'kamu kurumlarında ırkçılığı inceleyen bir rapor'un eylül sonunda yayınlanacağını söyledi.

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