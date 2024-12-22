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Dünya

Almanya'da Noel pazarına saldırının şüphelisinin “risk değerlendirmesinden” geçtiği iddiası

Almanya'da Magdeburg kentinde Noel pazarına araçla yapılan saldırının şüphelisinin bir yıl önce ülkede 'risk değerlendirmesinden' geçtiği iddia edildi.

AA22 Aralık 2024 Pazar 08:38 - Güncelleme:
Almanya'da Noel pazarına saldırının şüphelisinin “risk değerlendirmesinden” geçtiği iddiası
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Welt gazetesinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Saksonya-Anhalt Eyalet Kriminal Dairesi (LKA) ile Federal Kriminal Dairesi (BKA) birlikte geçen yıl yaptıkları "risk değerlendirmesinde" saldırının şüphelisi Talib al-Abdulmohsen'in somut tehlike oluşturmadığı sonucuna vardı.

Değerlendirmeye katılan Saksonya-Anhalt Anayasayı Koruma Dairesi de şüpheli hakkında soruşturma başlatmadı.

Welt am Sonntag gazetesinin haberinde ise Suudi Arabistan'da yaşadığını belirten bir kadının Berlin polisine al-Abdulmohsen'in ismini ve doğum tarihini vererek, "Çok acil, rastgele Alman vatandaşlarını öldüreceğini söyleyen bir adam var, lütfen bir şeyler yapın ve onu mümkün olan en kısa sürede yakalayın" şeklinde İngilizce bir elektronik posta yazdığı ileri sürüldü.

Ancak kadının elektronik postayı Berlin'deki polise değil, ABD'deki New Jersey eyaletindeki Berlin kasabasındaki bir karakola gönderdiği belirtilen haberde, söz konusu kasabada elektronik posta ile ne yapıldığının bilinmediği kaydedildi.

Elektronik postayı yazan kişinin ayrıca Almanya'da Federal Göç ve Mülteci Dairesinin (BAMF) sosyal medya platformu X hesabına al-Abdulmohsen hakkında uyarıda bulunduğu mesajlar yazdığı aktarılan haberde, BAMF'ın, mesajın içeriğine ilişkin cevap vermediği ve polise bilgi vermesini tavsiye ettiği kaydedildi.

Saksonya-Anhalt eyaletinin Magdeburg kentinde dün Noel pazarına araçla yapılan saldırıda aralarında 9 yaşındaki çocuğun da bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetmiş ve 200'den fazla kişi yaralanmıştı.

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