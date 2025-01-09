Almanya'da nüfus hızla yaşlanıyor

Almanya Federal Aile, Yaşlılar, Kadın ve Gençlik Bakanı Lisa Paus ile Prof. Dr. Martina Brandt'ın, Berlin'de düzenlediği basın toplantısıyla sunulan raporda, ülkedeki yaşlıların yaşam alanları vurgulanarak maddi güvenlik, istihdam, bakım işleri, sağlık, barınma, bağlılık, siyasi katılım ve sosyal ilişkileri de ele alındı.

80 yaş üstü nüfusun gelecek yıllarda daha da artacağı ortaya konulan raporda, halihazırda 6 milyon kişi olan 80 yaş üstü nüfusun, 2050'ye kadar 8 ila 10 milyona yükseleceği ifade edildi.

Nüfusun yaşlanmasıyla bakıma muhtaç yaşlı nüfusta artış olacağı vurgulanan 250 sayfalık raporda, yaştan bağımsız olarak bakıma ihtiyaç duyacak, 2023'te 5,7 milyon olan kişi sayısının 2055'e kadar 7,6 milyona yükseleceği tahminine de yer verildi.

Raporun tanıtımında konuşan Bakan Paus, "Yaşlanma raporu, Almanya'daki yaşlı insanların yaşam gerçeklerinin ne kadar çeşitli olduğunu etkileyici şekilde gösteriyor. Bu çeşitlilik tanınmamalı, aynı zamanda aktif olarak teşvik edilmelidir. Cinsiyet, köken veya sosyal durum ne olursa olsun tüm yaşlı insanlar aynı katılım fırsatlarına sahip olmalıdır." dedi.

Özellikle göç geçmişi olan pek çok kadının hala dezavantajlı durumda olduğunu aktaran Paus, bakanlık olarak diğer şeylerin yanı sıra yalnızlığa karşı geliştirdikleri stratejiyle sosyal uyumu güçlendirmeyi amaçladıklarını, özellikle yaşlılar için konforlu ve güvenli bir yaşam sunmak istediklerini ifade etti.