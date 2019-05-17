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Almanya´da okullarda başörtüsü yasağı tartışması

Avusturya´da ilkokullarda başörtüsünü yasaklayan yasa tasarısının mecliste kabulünün ardından, Almanya´dan benzer bir çağrı geldi.

  • DHA
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Federal Koalisyon Hükümeti Uyum Sorumlusu, Hristiyan Demokrat Parti´li (CDU) Annette Widmann-Mauz, Almanya´da okullarda kız çocuklarına başörtüsü yasağının getirilmesinin görüşülmesi için çağrıda bulundu.
 
Federal Uyum Sorumlusu Widmann-Mauz´un `yasak´ talebi açıklamasında, ´´Kız çocuklarını okullarda başörtüsünden korumak için tüm önlemleri almak istiyorum´´ dediği belirtildi.
 
Bild gazetesinde yer alan haberde, Widmann-Mauz´un `yasak´ talebinin hayata geçirilmesi için gerekli hukuki şartların incelenmesi gerektiğine dikkat çekildi.
 
Haberde Widmann-Mauz´un, "Okullarda küçük kız çocuklarının başörtüsü takması saçma. Almanya´daki Müslümanların çoğunluğu da böyle düşünüyor. Kızları, bu zorla taktırılan başörtüsünden koruyacak tedbirleri almak durumundayız. Bu uygulamaya geçmeden kanunların böyle bir yasağa müsaitliği uygun olup olmadığı incelenmeli´´ sözlerine yer verilerek; eğitim alanından uzmanların görüşlerinin de alındığı belirtildi.
 
Federal Parlamento Bilim Komisyonu´nun Widmann-Mauz´un `yasak´ talebinin Federal Anayasaya aykırı olacağı yönünde görüş bildirildiği belirtildi.
 
Haberde, Almanya Federal Öğretmenler Birliği Başkanı Heinz-Peter Meidinger´in "Küçük çocuklar başörtüsü takması için ebeveynler tarafından baskı uygulanıyor. Okulda başörtü takılması, uyum sürecine düşman bir harekettir. Küçük kız çocuklarının kreşlerde ve ilkokullarda fiziki ayrışmalarına sebep oluyor´´ dediği belirtildi.
 
Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CDU) Federal Meclis Grubu aile politikaları sözcüsü Marcus Weinberg, partidaşı Widmann-Mauz´un `yasak´ talebiyle ilgili, "Avusturya´daki gibi genel bir başörtüsü yasağı, bizim kanunlarımıza göre oldukça kritik bir konu. Zorla başını örtmek durumunda kalan çocukları koruyacağız derken, gönüllü olarak başlarını örten kız çocuklarına haksızlık yapılması söz konusu. Federal Anayasamızda, herkesin kendi dini inancını özgürce yaşaması garanti altındadır. Buna aykırı davranamayız´´ dediği kaydedildi.
 

Milli Savunma Bakanlığı, 19 Mayıs paylaşımının ikincisini yayınladı

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