Almanya'da özel bir okulda 2 maymun çiçeği virüsü tespit edildi

Yerel basındaki haberlerde, virüsün ilk olarak çocukların ailesindeki bir kişide görüldüğü, daha sonra 2 çocuğa bulaştığı belirtildi.

Yetkililer, söz konusu aile bireyinin Afrika'ya seyahatleri sırasında Mpox virüsünün klad 1b varyantına yakalandığı tahmininde bulundu.

M çiçeği virüsü bulaştığı tespit edilen 2 çocuğun eğitim gördüğü Rösrath'daki özel okulun, tedbir amacıyla cuma gününe kadar kapatıldığı, öğrencilerinin eğitime internet üzerinden çevrim içi devam edecekleri bilgisi paylaşıldı.

M çiçeği virüsü, 14 Ağustos'ta Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından "uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu" olarak ilan edilmişti.