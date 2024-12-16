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Dünya

Almanya'da özel bir okulda 2 maymun çiçeği virüsü tespit edildi

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Rösrath kentinde bir özel okulda, 2 çocukta M çiçeği virüsü (mpox) tespit edilmesinin ardından eğitime cuma gününe kadar ara verildi.

AA16 Aralık 2024 Pazartesi 20:33 - Güncelleme:
Almanya'da özel bir okulda 2 maymun çiçeği virüsü tespit edildi
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Yerel basındaki haberlerde, virüsün ilk olarak çocukların ailesindeki bir kişide görüldüğü, daha sonra 2 çocuğa bulaştığı belirtildi.

Yetkililer, söz konusu aile bireyinin Afrika'ya seyahatleri sırasında Mpox virüsünün klad 1b varyantına yakalandığı tahmininde bulundu.

EĞİTİME İNTERNET ÜZERİNDEN DEVAM EDİLECEK

M çiçeği virüsü bulaştığı tespit edilen 2 çocuğun eğitim gördüğü Rösrath'daki özel okulun, tedbir amacıyla cuma gününe kadar kapatıldığı, öğrencilerinin eğitime internet üzerinden çevrim içi devam edecekleri bilgisi paylaşıldı.

M çiçeği virüsü, 14 Ağustos'ta Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından "uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu" olarak ilan edilmişti.

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