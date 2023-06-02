Almanya'da polise karşı koyan milletvekili gözaltına alındı

Almanya'nın Leipzig kentinde "Dünya Çocuk Günü" kapsamında düzenlenen gösterilerde Saksonya Eyaleti Milletvekili Juliane Nagel, polis tarafından kelepçe takılarak gözaltına alındı. Resmi bir gösteride aksamaya neden olduğu ve polise karşı koyduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtilen milletvekili Nagel, daha sonra serbest bırakıldı.

Gözaltına alınması hakkında açıklamada bulunan Nagel, "Orada duruyordum, polis memuru bana önce hakaret etti, sözlü tacizde bulundu. Sonra beni yoldan itip ona saldırdığımı iddia etti" cümlelerini kullandı.

Öte yandan Alman polisi tarafından yapılan açıklamada, "Dünya Çocuk Günü" kapsamında düzenlenen gösterilerde polis karşıtı slogan atıldığı, polisin Nagel'i tutuklarken milletvekili olduğundan haberi olmadığı ve bu tür gösterilerin suistimal edildiği ifade edildi.