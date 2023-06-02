İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Haziran 2023 Pazar / 16 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,9783
  • EURO
    22,5975
  • ALTIN
    1313.16
  • BIST100
    5114.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Almanya'da polise karşı koyan milletvekili gözaltına alındı
Dünya

Almanya'da polise karşı koyan milletvekili gözaltına alındı

Almanya'da Dünya Çocuk Günü kapsamında gerçekleştirilen bir gösteride solcu milletvekili Juliane Nagel, polise karşı koyduğu sebebiyle kelepçe takılarak gözaltına alındı.

IHA2 Haziran 2023 Cuma 22:52 - Güncelleme:
Almanya'da polise karşı koyan milletvekili gözaltına alındı
ABONE OL

Almanya'nın Leipzig kentinde "Dünya Çocuk Günü" kapsamında düzenlenen gösterilerde Saksonya Eyaleti Milletvekili Juliane Nagel, polis tarafından kelepçe takılarak gözaltına alındı. Resmi bir gösteride aksamaya neden olduğu ve polise karşı koyduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtilen milletvekili Nagel, daha sonra serbest bırakıldı.

Gözaltına alınması hakkında açıklamada bulunan Nagel, "Orada duruyordum, polis memuru bana önce hakaret etti, sözlü tacizde bulundu. Sonra beni yoldan itip ona saldırdığımı iddia etti" cümlelerini kullandı.

Öte yandan Alman polisi tarafından yapılan açıklamada, "Dünya Çocuk Günü" kapsamında düzenlenen gösterilerde polis karşıtı slogan atıldığı, polisin Nagel'i tutuklarken milletvekili olduğundan haberi olmadığı ve bu tür gösterilerin suistimal edildiği ifade edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.