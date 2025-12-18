İSTANBUL 13°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Aralık 2025 Perşembe / 28 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7349
  • EURO
    50,242
  • ALTIN
    5968.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Almanya'da Rusya alarmı! Hastanelerin altına sığınak yapılması talep edildi
Dünya

Almanya'da Rusya alarmı! Hastanelerin altına sığınak yapılması talep edildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hastanelerin saldırıya uğramayacağına dair Cenevre Sözleşmesi'ni hiçe saydığını ifade eden Almanya'da Aşağı Saksonya Eyaleti Sağlık Bakanı Andreas Philippi, olası savaş durumunda hava saldırılarına karşı yeni yapılacak hastanelerin altına sığınaklar yapılmasını önerdi.

AA18 Aralık 2025 Perşembe 16:52 - Güncelleme:
Almanya'da Rusya alarmı! Hastanelerin altına sığınak yapılması talep edildi
ABONE OL

2026'da Almanya Sağlık Bakanları Konferansı'nda dönem başkanlığını üstlenecek olan Philippi, Alman Haber Ajansı DPA'ya yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan gelen görüntülere işaret ederek, "Hastanelerimizi hava saldırıları ve insansız hava araçlarından nasıl koruyabileceğimizi düşünmemiz gerekiyor." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hastanelerin saldırıya uğramayacağına dair Cenevre Sözleşmesi'ni hiçe saydığını savunan Philippi, Almanya'da hastaneleri uçaksavarla donatamayacaklarını belirtti.

"SIĞINAK BENZERİ MEKANLARIN HAZIRLANMASI DÜŞÜNÜLMELİ"

Philippi, "Ancak, yeni hastane binalarının bodrum katlarında, ilk etapta garaj olarak kullanılabilecek, ancak kriz durumunda büyük tedarik merkezlerine veya yoğun bakım ünitelerine dönüştürülebilecek sığınak benzeri mekanların hazırlanması düşünülmelidir." ifadesini kullandı.

Halihazırda hastanelerin buna uygun bodrum katları veya sığınaklara sahip olup olmadığını ve bunların sayısının ne kadar olduğunu araştırdıklarını aktaran Philippi, olası savaş döneminde hem NATO'nun doğu kanadından hem de Almanya içinden yaralıların tedavi edilmesine ilişkin planların da hazırlanması gerektiğini dile getirdi.

Philippi, NATO'yu haziranda yapılacak Almanya Sağlık Bakanları toplantısına davet ettiğini söyleyerek, askeri kriz durumunda neler yaşanabileceği konusunda Alman ordusu ve NATO ile yakın temas halinde olmaya önem verdiklerini kaydetti.

ÖNERİLEN VİDEO

Saniyeler içinde havaya uçtu: Patlama anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.