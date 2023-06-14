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Dünya

Almanya'da sahte evrakla vize onayına soruşturma başlatıldı

Almanya'da Dışişleri Bakanlığı'nın adının karıştığı sahte pasaporta vize verme iddiasına ilişkin Savcılığın soruşturma açtığı bildirildi.

AA14 Haziran 2023 Çarşamba 19:15 - Güncelleme:
Almanya'da sahte evrakla vize onayına soruşturma başlatıldı
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Alman medyasındaki haberlerde, Berlin Savcılığı, "Dışişleri Bakanlığı üst düzey yetkililerinin, Pakistan'daki Alman Büyükelçiliğine sahte pasaportu ve belirsiz kimliğine rağmen 14 yaşındaki Afganlı Muhammed Ali G. adlı kişinin ülkeye girişine izin verilmesi talimatını verdiği" iddiaları hakkında soruşturma başlattığı ifade edildi.

Geçen yıl, Alman Dışişleri Bakanlığının vizelerden sorumlu bölümünün üst düzey yetkilileri, İslamabad'daki (Pakistan) Alman Büyükelçiliği çalışanlarına, sahte pasaportuna ve belirsiz kimliğine rağmen Afgan olduğu iddia edilen kişinin, Almanya'ya girmesine izin verilmesi talimatını verdiği ortaya çıkmıştı.

Elçilik çalışanları, yasa dışı olduğunu düşündükleri bu talimatı protesto ederek, başvuranın hikayesi hakkında önemli şüpheleri olduğunu ifade etmişti.

Olayın, bu yılın şubat ayı sonunda kamuoyuna yansımasının ardından eski İçişleri Bakanlığı çalışanı bir kişi, Dışişleri Bakanlığının yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Savcılık, bunun üzerine yetkililer hakkında "adaleti saptırmak" suçlamasıyla soruşturma başlatarak iddiaları inceleme kararı aldı.

Almanya'da 31 Mart itibarıyla toplam 385 bin Afganlı yaşıyor.

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