AA 30 Kasım 2021 Salı 20:14 - Güncelleme: 30 Kasım 2021 Salı 20:14

Başbakan Angela Merkel, çevrim içi olarak eyalet başbakanlarıyla salgındaki durumu ele aldı.

Somut tedbirlerin alınmadığı toplantıya Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) arasında kurulacak koalisyon hükümetinde başbakanlık görevini üstlenecek Olaf Scholz da katıldı.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, toplantının ardından yaptığı yazılı açıklamada, federal hükümet ve eyaletler arasında, salgındaki dördüncü dalganın sağlık sisteminde ciddi ve bazı bölgelerde dramatik duruma yol açtığı konusunda fikir birliği bulunduğunu belirtti.

Seibert, tarafların aşılama kampanyasını önemli ölçüde arttırmak istediğini, Noel Bayramı'na kadar 30 milyon aşının uygulanmasının hedeflendiğini kaydetti.

KRİZ MASASININ BAŞINA BİR GENERAL GETİRİLDİ

Seibert, federal hükümet ve eyalet hükümetleri arasında aşı kampanyasının koordinasyonu ve iş birliğini geliştirmek için ivedilikle bir kriz masasının kurulacağını ifade ederek, bunun yönetimini General Carsten Breuer'in üstleneceğini açıkladı.

Günlük yeni vakaları ve hastaneler üzerindeki baskıyı azaltmak için yeni tedbirlere ihtiyaç duyulduğunu belirten Seibert, bu konuda federal hükümetin ve eyaletlerin çeşitli önerileri ele alacağını kaydetti.

Seibert, bu önlemler arasında, özellikle aşılanmamış kişiler için kapsamlı temas kısıtlamalarının getirilmesi, 2G (iyileşmiş ve aşılanmış) kuralının mağazaları da kapsayacak şekilde genişletilmesi ve büyük çaplı etkinliklerde kısıtlamalar uygulanmasının yer aldığını aktardı.

Bunun yanı sıra genel bir aşı zorunluluğu kararının alınması konusunda hazırlıkların yapılacağını belirten Seibert, tedbirlerle ilgili ayrıntılı düzenlemelerin perşembe gününe kadar hazırlanacağı ve ardından karara bağlanacağını kaydetti.

AŞI ZORUNLULUĞU

Öte yandan Alman basınında yer alan haberlere göre, Merkel'den sonra başbakanlığı üstelenecek Olaf Scholz'un aşı zorunluluğunun Federal Meclis'te oylatılmasından yana olduğu belirtildi.

Scholz'un milletvekillerinin grup kararı olmadan oy kullanmasını istediği aktarıldı.

FUTBOL KARŞILAŞMALARININ SEYİRCİSİZ OYNANMASI İSTENİYOR

Diğer taraftan Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, toplantının ardından Münih'te düzenlediği basın toplantısında, ülke genelinde yıl sonuna kadar futbol karşılaşmalarının seyircisiz oynanmasını talep etti.

Söder, Noel pazarları kapalıyken stadyumların dolu olmasının uygun olmadığını vurgulayarak, "Yıl sonuna kadar profesyonel liglerdeki karşılaşmaların seyircisiz oynanmasını önereceğiz. Bunu yeniden Almanya'nın her yerinde uygulanmasına çalışacağız, ancak Bavyera tek başına da bunu uygulayabilir." şeklinde konuştu.

Almanya'nın bazı bölgelerinde Noel pazarları açılırken, Bavyera ve Thüringen eyaletlerinde artan günlük Kovid-19 vaka sayılarından dolayı yasaklanmıştı.