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Dünya

Almanya'da Scholz'a soğuk duş! Yüzde 64'ü 'değişim' dedi

Almanya'da yapılan anket, katılımcıların yaklaşık 3'te 2'sinin, Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Partiden (FPD) oluşan ve 'Trafik lambası' olarak adlandırılan koalisyon hükümetinin değişmesini istediğini ortaya koydu.

AA19 Ağustos 2023 Cumartesi 17:41 - Güncelleme:
Almanya'da Scholz'a soğuk duş! Yüzde 64'ü 'değişim' dedi
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Insa araştırma şirketinin "Bild am Sonntag" gazetesi için yaptığı ankette "Sizce hükümet değişimi Almanya'nın yararına olur mu?" sorusunu katılımcıların yüzde 64'ü olumlu yanıtladı.

Katılımcıların yalnızca yüzde 22'si hükümetin görevine devam etmesini istedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un çalışmalarından memnun olanların oranı da bir önceki aya göre 10 puan geriledi.

Ankette Başbakan Scholz'un çalışmalarından memnun olup olmadıklarına ilişkin soruya katılımcıların yüzde 70'i olumsuz cevap verdi.

Katılımcıların yüzde 49'u ise mevcut hükümetin bir öncekinden "daha iyi iş yaptığını" belirtti.

Kamu yayıncısı ZDF'nin "Politbarometer" anketinde de katılımcıların yüzde 58'i, Alman hükümetinin "işini iyi yapmadığı" görüşünü paylaştı.

"Hükümet, sorunların çözümü konusunda ilerleme sağlıyor mu?" sorusuna katılımcıların yüzde 83'ü "Hayır", yüzde 14'ü de "Evet" cevabını verdi.

Ankette Alman halkının ekonominin gidişatından memnun olmadığı da ortaya çıktı. Ankete katılanların yüzde 61'i ekonominin daha da kötüleşeceğine inandığını belirtti.

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