Almanya'da sel felaketi 133 can aldı, yüzlerce insandan hala iz yok

Alman devlet televizyonu ARD'de yer alan habere göre; Almanya'da şiddetli yağışla oluşan sel nedeniyle 6 binanın çöktüğü aktarıldı.
Arama kurtarma faaliyetleri kapsamında bazı bölgelerde ordudan da yardım istendi.
Bitburg-Plüm bölgesinde de su baskınları yaşandı.
Felakette 133 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi ise hala kayıp.
Almanya'da yetkili makamlarca, insanları acil durum nedeniyle evde çıkmamaları konusunda uyardı.
Meteorologlar, "Tarihin en pahalı yağmuru" yorumları yaparken, binlerce evi su bastı.
Altena kasabası ve diğer bir bölgede iki itfaiye eri ile bir polis boğularak öldü.
Bonn'un güneyindeki Ahrweiler bölgesini vuran sel suları onlarca evi yıktı.
Hagen kenti de tamamen sular altında kaldı.
Vulkaneifel'de olağanüstü hal ilan edildi.
Yağmurdan Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti de etkilendi.
Hagen'de bir yaşlılar yurdu su bastığı için boşaltıldı.
Almanya'nın yanı sıra, Belçika, Hollanda, Lüksemburg ve İsviçre de felaketten etkilendi.
Rheinland-Plalz Eyaleti Başbakanı Malu Dreyer, böyle bir felaketi şimdiye kadar görmediğini belirterek, "Bu gerçekten çok yıkıcı" değerlendirmesinde bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sel felaketi nedeniyle Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Batı Avrupa'da, özellikle Almanya'da meydana gelen şiddetli sel felaketlerinde çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini ve çok daha fazlasının kayıp olduğunu öğrenmek derinden üzdü. Kurbanların ailelerine başsağlığı diliyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'dan gelen herhangi bir yardım talebi olmadığını söyleyerek, "Aldığımız bilgiler Almanya'da sel felaketin boyutunun çok çok büyük olduğu" dedi.