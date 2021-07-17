Almanya'da sel felaketi 133 can aldı, yüzlerce insandan hala iz yok

17 Temmuz 2021 Cumartesi 09:34 - Güncelleme: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 12:06

Alman devlet televizyonu ARD'de yer alan habere göre; Almanya'da şiddetli yağışla oluşan sel nedeniyle 6 binanın çöktüğü aktarıldı.

Arama kurtarma faaliyetleri kapsamında bazı bölgelerde ordudan da yardım istendi.

YÜZLERCE KİŞİ KAYIP

Bitburg-Plüm bölgesinde de su baskınları yaşandı.



Felakette 133 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi ise hala kayıp.

"EVİNİZDE KALIN" ÇAĞRISI

Almanya'da yetkili makamlarca, insanları acil durum nedeniyle evde çıkmamaları konusunda uyardı.

"TARİHİN EN PAHALI YAĞMURU"

Meteorologlar, "Tarihin en pahalı yağmuru" yorumları yaparken, binlerce evi su bastı.

Altena kasabası ve diğer bir bölgede iki itfaiye eri ile bir polis boğularak öldü.

Bonn'un güneyindeki Ahrweiler bölgesini vuran sel suları onlarca evi yıktı.

Hagen kenti de tamamen sular altında kaldı.

OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Vulkaneifel'de olağanüstü hal ilan edildi.

Yağmurdan Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti de etkilendi.

Hagen'de bir yaşlılar yurdu su bastığı için boşaltıldı.

5 ÜLKE ETKİLENDİ

Almanya'nın yanı sıra, Belçika, Hollanda, Lüksemburg ve İsviçre de felaketten etkilendi.

"DAHA ÖNCE BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ"

Rheinland-Plalz Eyaleti Başbakanı Malu Dreyer, böyle bir felaketi şimdiye kadar görmediğini belirterek, "Bu gerçekten çok yıkıcı" değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE'DEN TAZİYE MESAJI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sel felaketi nedeniyle Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Batı Avrupa'da, özellikle Almanya'da meydana gelen şiddetli sel felaketlerinde çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini ve çok daha fazlasının kayıp olduğunu öğrenmek derinden üzdü. Kurbanların ailelerine başsağlığı diliyorum" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'dan gelen herhangi bir yardım talebi olmadığını söyleyerek, "Aldığımız bilgiler Almanya'da sel felaketin boyutunun çok çok büyük olduğu" dedi.