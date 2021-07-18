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Dünya

Almanya'da sel felaketinde ölenlerin sayısı 156'ya yükseldi

Almanya'da Rheinland-Pfalz, Kuzey-Ren Vestfalya ve Bavyera eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısının 156'ya yükseldiği bildirildi.

AA18 Temmuz 2021 Pazar 09:59 - Güncelleme: 18 Temmuz 2021 Pazar 09:59
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Koblenz polisinden yapılan açıklamada, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının Rheinland-Pfalz eyaletinde 110'a çıktığı belirtildi.

Açıklamada 670 kişinin de yaralandığı aktarılarak yaşamını yitirenlerin sayısının daha da artabileceği kaydedildi.

Kuzey-Ren Vestfalya eyaleti İçişleri Bakanlığı da eyalette selden ölenlerin sayısının 45'e yükseldiği bilgisini paylaştı.

Öte yandan ülkenin güneyinde ve doğusunda da etkili olan şiddetli yağışlar gece su baskınlarına ve sele sebep oldu.

Avusturya sınırında bulunan Bavyera eyaletinin Berchtesgadener Land bölgesinde sel ve toprak kayması dolayısıyla "acil durum" ilan edildi.

Bölge yönetiminden yapılan açıklamada, bu bölgede en az 1 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Açıklamada, Bischofswiesen, Berchtesgaden, Schönau am Königssee Marktschellenberg beldelerinde sel meydana geldiği, B305 karayolunun bir bölümünün kapatıldığı, Scheffau beldesine ise ulaşılamadığı belirtilerek bölgede 65 kişinin evlerinden tahliye edildiği aktarıldı.

Böylelikle ülkede sel ve su baskınlarında ölenlerin toplam sayısı 156'ya yükseldi.

Ülkenin doğusunda bulunan Saksonya eyaletinin Saechsische Schweiz bölgesinde de şiddetli yağmur yağdığı, nehirlerin taştığı, everin bodrum katları ve caddeleri su bastığı kaydedildi.

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