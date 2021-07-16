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Dünya

Almanya'da sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e çıktı

Almanya'nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 81'e yükseldi.

AA16 Temmuz 2021 Cuma 08:48 - Güncelleme: 16 Temmuz 2021 Cuma 09:06
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Alman Haber Ajansının (DPA) Koblenz polis sözcüsüne dayandırdığı habere göre, Rheinland-Pfalz eyaletindeki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye çıktı.

Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde de 31 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Öte yandan Rheinlan-Pfalz eyaletinin Ahrweiler bölge yönetimi 1300 kişinin kayıp olduğunu bildirdi. Bölgede telefonların çalışmadığı ve çok sayıda kişiye ulaşılamadığı aktarıldı.

İki eyaletin birçok bölgesinde sel ve su baskınlarından dolayı evlerin çöktüğü, cadde ve sokakların sular altında kaldığı, birçok evin de risk altında bulunduğu belirtildi.

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